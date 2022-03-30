Даже простые монголы внимательно изучают, кто такие инвесторы

CentralAsia (MNG) - Инвесторы и инвестиции стали жизненно важными для экономики Монголии, а также для жизни простых граждан страны. Экономика Монголии, основанная на экспорте полезных ископаемых, всегда искала инвесторов и иностранные инвестиции.

Кроме того, граждане страны стремятся быть финансово грамотными и начали изучать, кто такие инвесторы и инвестиции. Люди пытаются стать успешными инвесторами на фондовом рынке, поскольку процентные ставки по банковским сбережениям падают.

Кто такой агрессивный инвестор?

Агрессивный инвестор — это инвестор, который больше всего внимания уделяет росту активов. Агрессивный инвестор, конечно же, хочет заработать больше, чем на портфельных инвестициях. Но в первую очередь они стараются не зарабатывать меньше.

Обычно на Уолл-стрит приходится прикладывать много энергии, упорного труда и природного таланта и получать убытки, а не приобретения.

Поэтому важно знать, какие действия повышают ваши шансы на успех, а какие не помогают. Поэтому инвесторы стараются получить прибыль больше средней следующими способами.

Торговля на рынке. Когда рынок растет, покупайте акции, которые более прибыльны, чем в среднем по рынку, и продавайте их, когда рынок падает. Небольшое количество людей берет взаймы или продает акции, которых у них нет. Эти люди (даже неопытные мелкие инвесторы попытают счастья) берут взаймы и продают определенные акции на фондовой бирже и пытаются получить прибыль, забирая их обратно, когда цена падает. Краткосрочные опционы. Покупайте акции компании, которая только что объявила о своей прибыльности, как ожидается, объявит об этом или собирается опубликовать какие-либо позитивные новости. Долгосрочные опционы. Инвестируйте в акции компаний, которые хорошо росли в прошлом и могут продолжать расти. Иногда инвесторы выбирают компании, которые могут принести хорошую прибыль в будущем, даже если они не приносят хорошей прибыли (обычно акции технологических компаний, таких как компьютеры, фармацевтика, электроника и т. д.). Однако в теории и на практике этот вид торговли акциями не является прибыльным занятием, защищающим инвестиции на основе тщательного анализа.

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