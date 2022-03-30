В столице Монголии посадят 120 миллионов деревьев

Д.Сумъяабазар

CentralAsia (MNG) - В рамках национального движения «Миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии, в столице будет посажено и выращено 120 миллионов деревьев.

В его рамках состоялось обсуждение таких вопросов, как генеральный план национального движения, политика в отношении зеленых насаждений, наращивание потенциала организаций, специализирующихся в лесном хозяйстве, государственно-частное партнерство, участие граждан и субъектов, финансирование.

К 2030 году в столице будут проведены работы по лесоразведению и восстановлению на площади 12,9 га. Кроме того, на территории города Улан-Батор также будет посажено и выращено в общей сложности 120 миллионов деревьев, в том числе 4,5 миллиона деревьев будут посажены на 3500 га лесных массивов, находящихся под различной степенью защиты, и 65 миллионов деревьев на 3750 га. зеленых насаждений.

Также будет оказана поддержка лесопитомникам через национальное движение «Миллиард деревьев». Кроме того, важно, чтобы граждане обладали достаточными знаниями и навыками, а также отношением и инициативой, сказал губернатор столицы и мэр города Улан-Батор Д.Сумъяабазар.

Четверть территории столицы занимают леса, что составляет 5,1 кв. м зелени на человека.

В ходе обсуждения министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ отметил, что, по его мнению, для создания зеленого города необходимо приобретать землю для посадки деревьев, соответствующим образом регулировать земельные компенсации и решать вопрос налоговой политики.

В дискуссии на тему «Зеленый город, участие граждан» приняли участие представители государственных и частных организаций, научных учреждений, международных организаций и общественности.

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