ЕБРР поддерживает первый в Монголии бренд натуральных средств по уходу за кожей

Хулан Даваадорж

CentralAsia (MNG) - Lhamour, основанный в 2014 году, является брендом натуральных средств по уходу за кожей с экологической репутацией — первым в своем роде в Монголии. Компания недавно получила поддержку ЕБРР и финансирование от Финансовой инициативы женщин-предпринимателей (We-Fi) для улучшения своих процессов управления персоналом, что позволило основателю и генеральному директору Хулан Даваадорж отойти от ведения повседневного бизнеса и больше сосредоточиться на стратегические цели.

Lhamour начинала как домашний бизнес, а Хулан оказалась ответственной за маркетинг, дизайн и брендинг, социальные сети и даже бухгалтерский учет. После семи лет управления всеми делами она почувствовала, что пришло время переключить свое внимание на другие области, и обратилась за помощью в программу ЕБРР «Женщины в бизнесе».

ЕБРР нанял для компании консультантов, которые провели кадровый аудит, в результате которого в компании были внедрены KPI и система премирования. Эти цели и стимулы повысили производительность и позволили лучше определить роли, а сотрудникам занять руководящие должности. Для Хулан было важно, чтобы корпоративная культура, которую она формировала годами, оставалась и процветала вместе с изменениями.

Самопровозглашенная кочевница и предприниматель, после своего возвращения в Монголию в 2012 году после многих лет за границей, семена бизнес-идеи Хулан были посеяны, когда она начала страдать от кожной сыпи. Ее лечащий врач подозревал, что причиной было сочетание местного загрязнения воздуха, качества воды и сурового климата, поэтому Хулан искала мягкие натуральные средства по уходу за кожей, которые помогли бы облегчить зуд, не вызывая дальнейшего воспаления.

Тем не менее, она ничего не могла найти. Продукты на рынке были либо импортными и не совсем натуральными, либо некачественными. Она была вдохновлена изучением нашей кожи и влиянием на нее продуктов на основе химических веществ, поэтому записалась в Formula Botanica — ведущую в мире научную онлайн-школу по органической косметике — и стала аккредитованным разработчиком продуктов по уходу за кожей.

Вскоре Хулан начала делать продукты дома из монгольских ингредиентов. С этого момента бизнес вырос, запустившись как Lhamour в 2014 году. Название представляет собой сочетание слов «Lhamo», ее племянница, и «amour», французского слова «любовь». В настоящее время 34 сотрудника производят более 40 продуктов по уходу за кожей и аксессуаров ручной работы с использованием многих местных ингредиентов, таких как молоко яка. Сегодня Lhamour официально продает свою продукцию в 10 странах мира.

Lhamour действительно задает тон экологически чистому бизнесу в Монголии, предлагая натуральные продукты по уходу за кожей с использованием метода безотходного производства и использования уникальных местных ингредиентов для заботящихся о своем здоровье и социально ответственных потребителей.

Компания потерпела неудачу в 2015 году, когда подвал ее завода был затоплен и все было разрушено. Хулан обратилась за помощью к своим подписчикам в Facebook и была тронута, когда 10 молодых добровольцев, которых она ранее наставляла, пришли помочь удалить воду, которая была по колено, и высушить все, что они могли.

Поскольку у Lhamour были лояльные клиенты и сотрудники, разделявшие видение Хулан, она победила, несмотря на проблемы, связанные с возобновлением производства. Перенесемся в сегодняшний день, и компания планирует расширяться, сосредоточив внимание на установлении новых коммерческих связей и возможностей в ЕС, США и Японии в самом ближайшем будущем.

С сильной идентичностью бренда, отличной корпоративной культурой и приверженностью устойчивым методам ведения бизнеса дальнейший рост Lhamour кажется почти гарантированным.

источник: ebrd.com

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