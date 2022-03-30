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Rio Tinto защищает предложение Turquoise, заявляя, что оно «принесет пользу всем заинтересованным сторонам»

CentralAsia (MNG) -  Rio Tinto во вторник заявила, что ее предложение купить 49% Turquoise Hill Resources, которой она еще не владеет, примерно за 2,7 миллиарда долларов «принесет пользу всем заинтересованным сторонам», поскольку она разрабатывает крупный проект по добыче меди и золота в Монголии.

Горнодобывающий гигант сталкивается с растущим давлением со стороны миноритарных акционеров Turquoise, требующих увеличить предложение.

«Rio Tinto твердо привержена долгосрочному успеху Оюу-Толгой и Монголии», — заявил Клейтон Уокер, главный операционный директор Rio по производству меди, на Всемирной конференции по меди CRU-CESCO в Сантьяго.

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