Возрождение городских и сельских районов: в Улан-Баторе будет создана «новая кольцевая дорога»

CentralAsia (MNG) - Во время обсуждения «Возрождения городских и сельских районов», состоявшегося в преддверии Монгольского экономического форума 2022 года, губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д. Сумъяабазар объявил, что в общей сложности планируется принять 26 мер по девяти видам деятельности. реализован в городе Улан-Батор.

К ним относятся:

Благодаря расширению и реконструкции магистральных дорог индекс загруженности дорог снизится на 15-20 процентов, а пропускная способность дорог увеличится на 35 процентов.

С внедрением единой интеллектуальной системы управления и контроля дорожного движения станет возможным создание системы информирования о дорожной обстановке в режиме реального времени.

Внедрение нового вида общественного транспорта большой вместимости позволит увеличить количество пассажиров на 30 процентов по сравнению с 2020 годом и сократить движение транспорта на 50-60 тысяч автомобилей.

Правовая база по налоговым льготам будет усовершенствована для субъектов, принявших меры по уменьшению заторов.

В его рамках будет создана «Новая кольцевая дорога», соединяющая подцентры города. Строительство кольцевой дороги протяженностью 71,5 км с 11 многоуровневыми перекрестками позволит снизить загруженность дорог на 15-20 процентов.

Для децентрализации столицы будут усилены работы по строительству подцентров наряду со строительством базовой инфраструктуры. В этих рамках планируется завершить работы по строительству вспомогательных центров, осуществляемых за счет иностранного кредита и гранта, и создать четыре новых вспомогательных центра и семь общественных центров.

Кроме того, планируется ускорить строительство новых жилых массивов, свободных экономических зон и городов-спутников. Мэр Д. Сумъяабазар подчеркнул, что комплексный план разрабатывается для решения проблем, с которыми сталкивается не только город Улан-Батор, но и сельские районы в рамках политики «Возрождение городских и сельских районов».

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