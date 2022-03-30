Л.Оюун-Эрдэнэ: Правительство полностью поддержит инструменты увеличения зеленого финансирования

CentralAsia (MNG) - Л. Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр и председатель Национального комитета по изменению климата и борьбе с опустыниванием, выступила с программной речью на открытии панельной дискуссии «Зеленые финансы-Региональный форум», организуемой в рамках серии дискуссии в преддверии Монгольского экономического форума 2022 года.

В своем выступлении премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразил уверенность, что форум утвердит национальную дорожную карту устойчивого финансирования в рамках «Политики нового возрождения», вынесет окончательные рекомендации для представления на пленарном заседании Монгольского экономического форума 2022 и сыграет решающую роль. важную роль в поднятии государственно-частного партнерства против изменения климата на новый уровень.

Он подчеркнул: «В Монголии удвоилась частота стихийных бедствий, 76 процентов общей территории поражено опустыниванием, а 90 процентов пастбищ находятся под угрозой опустынивания. Кроме того, страна входит в число 20 стран с наименьшими водными ресурсами. Показания ухудшаются с каждым годом. Правда в том, что изменение климата является не только фактором развития, но и фактором, ограничивающим жизнь.

Вот почему Возрождение зеленого развития является компонентом «Новой политики возрождения» Монголии, целью которой является закладка основы для успешной реализации долгосрочной политики развития «Видение-2050», устранение барьеров на пути развития и расширять экономику».

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что наша страна привержена содействию глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и имеет возможность тесно сотрудничать в этих рамках с международными организациями, странами развития и частным сектором.

Премьер-министр заявил, что в рамках Политики нового возрождения Правительство будет оказывать всестороннюю поддержку увеличению потоков капитала для устойчивого и зеленого развития и успешному внедрению таких инструментов финансирования, как «зеленое финансирование», «зеленые устойчивые кредиты», «зеленые устойчивые облигации», «зеленое страхование» и «зеленые финтех» в Монголии.

Как премьер-министр Монголии и председатель Национального комитета, отвечающего за изменение климата и сокращение опустынивания, он сказал, что будет работать для полной реализации «Возрождения зеленого развития» и внесет реальный вклад в великие дела человечества на благо Матери-Земли.

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