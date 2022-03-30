ЮНФПА провела стратегический семинар с партнерами для обсуждения новой страновой программы для Монголии

CentralAsia (MNG) - Страновой офис ЮНФПА в Монголии организовал стратегический семинар в гибридном формате с партнерами, коллегами и заинтересованными сторонами, чтобы представить и обсудить новую 7-ю страновую программу ЮНФПА для Монголии (2023-2027 гг.) во вторник, 29 марта 2022 г.

Во время открытия семинара глава офиса ЮНФПА в Монголии д-р Халид Шарифи сказал: «ЮНФПА стремится лидировать в областях развития молодежи, гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав, удовлетворяя потребности людей с инвалидности и повышение осведомленности о демографическом переходе как о важнейшей области для системы Организации Объединенных Наций».

«Новая страновая программа основывается на успехе предыдущей программы и руководствуется рекомендациями по оценке 6-й программы и фокусируется среди многих областей на обеспечении устойчивого и бесперебойного предоставления услуг по планированию семьи на всех уровнях здравоохранения; продолжать оказывать поддержку сектору здравоохранения для обеспечения устойчивости мероприятий, включая обучение акушеров, внедрение программы мобильных приложений и повторение успеха Проекта телемедицины для охраны здоровья матери и ребенка; укрепить институциональный потенциал для полной реализации Национального плана действий по борьбе с бытовым насилием и обеспечить устойчивость бюджета, а также укрепить многосекторальное сотрудничество и реагирование на гендерное насилие, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин по всей стране; поддерживать системы и механизмы подготовки учителей до начала работы для всестороннего полового просвещения», — сказал д-р Шарифи.

В ходе семинара ЮНФПА представил участникам рамки новой 7-й страновой программы и получил предложения от заинтересованных сторон, которые будут соответствовать глобальным усилиям ЮНФПА по искоренению предотвратимой материнской смертности, ликвидации неудовлетворенных потребностей в планировании семьи и искоренению гендерного насилия и вредные практики.

Первая комплексная страновая программа между правительством Монголии и ЮНФПА официально началась в 1992 году. Она была сосредоточена на предоставлении услуг и информации в области планирования семьи, а также на поощрении использования данных о населении для поддержки политики и программ правительства в области развития.

Шестая страновая программа ЮНФПА в Монголии, рассчитанная на пять лет, была запущена в 2017 году и направлена на участие молодежи, обеспечение сексуального и репродуктивного здоровья и прав молодежи и решение проблемы гендерного насилия. Страновая программа поддерживает Монголию в достижении ЦУР и тесно связана и реализуется с другими агентствами ООН.

В Стратегическом семинаре по 7-й страновой программе ЮНФПА в Монголии приняли участие представители Постоянного парламентского комитета по социальной политике, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, государственных органов, организаций здравоохранения и образования, агентств ООН, международные организации развития и гражданское общество.

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