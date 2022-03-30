Таиланд демонстрирует туристические прелести Пхукета и Пханг-нга монгольским турагентам и СМИ

CentralAsia (MNG) - Семейная поездка с 22 по 28 марта 2022 года, направленная на расширение монгольского рынка в Таиланд.

Управление по туризму Таиланда (TAT) организовало «Образовательную поездку по продажам на рынке Монголии – агентам и СМИ» для шести монгольских турагентов и представителей СМИ, чтобы они могли познакомиться с некоторыми из замечательных туристических продуктов и услуг на Пхукете и Пханг-нге от 22 -28 марта 2022 г., с целью превращения монгольского рынка в новую целевую группу для туризма в Таиланд.

Помимо демонстрации туристических продуктов и новых туристических мероприятий на Пхукете и Пханг-нге, однонедельная поездка включала настольную сессию продаж на Пхукете 24 марта, что дало возможность участникам из Монголии встретиться с 18 тайскими отелями и туроператорами для обновления продуктов и деловых переговоров. На мероприятии также присутствовал Төмөр Амарсанаа, посол Монголии в Таиланде.

Г-н Чувит Сиривейкул, исполнительный директор TAT в регионе Восточной Азии, сказал: «Поездка была направлена на повышение осведомленности монгольского рынка о туристических продуктах и новых туристических мероприятиях в таких популярных направлениях Южного Таиланда, как Пхукет и Пханг-нга. Мы надеемся, что это, в свою очередь, приведет к расширению существующих сезонных авиасообщений между Монголией и Таиландом до круглогодичных рейсов и росту монгольского рынка».

Число монгольских туристов, посещающих Таиланд, начало неуклонно расти с 2016 года благодаря прямым рейсам, как регулярным, так и чартерным, связывающим столицу Монголии Улан-Батор с Бангкоком и Пхукетом с октября по март каждого года. Рыночные данные показали, что монгольские туристы предпочитают пляжные направления, такие как Пхукет, Паттайя и Хуахин, а их средняя продолжительность пребывания в Таиланде составляет семь дней и более.

«Настольные продажи на рынке Монголии – Образовательная поездка для агентов и СМИ» была частью более крупной «Удивительной новой поездки Mega FAM 2022» с 21 марта по 1 апреля 2022 года, в которой приняли участие около 80-100 турагентов, представителей СМИ и ключевые лидеры общественного мнения (KOL) со всей Азии и Южно-Тихоокеанского региона знакомятся с новыми туристическими продуктами и услугами, предлагаемыми в Чиангмае, Пхукете и Пханг-нге.

Пока монгольские турагенты и представители СМИ исследовали Пхукет и Пханг-нга, другие приглашенные участники из АСЕАН – Камбоджи, Лаосской НДР, Малайзии, Сингапура и Вьетнама; Восточная Азия – Япония, Южная Корея и Тайвань; Южная Азия — Бангладеш, Индия и Пакистан, а также южная часть Тихого океана — Австралия также исследовали Чиангмай и близлежащие провинции с 26 марта по 2 апреля.

Оба маршрута в Чиангмае и на Пхукете направлены на то, чтобы показать готовность Таиланда приветствовать туристов в новых условиях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения