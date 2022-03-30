Встреча президентов Турции и Узбекистана. Что обсудили лидеры двух стран?

CentralAsia (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой 29 марта прибыл в Ташкент с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в международном аэропорту Ташкента их встретили президент Узбекистана с супругой.

В резиденции Куксарой Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в узком формате. Лидеры обменялись мнениями по дальнейшему развитию многопланового узбекско-турецкого сотрудничества, основанного на взаимном уважении, дружбе и доверии.

Основное внимание уделено вопросам повышения уровня отношений стратегического партнерства, углубления политических, межпарламентских, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Далее состоялось второе заседание Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Президенты подробно рассмотрели приоритетные направления дальнейшего расширения взаимодействия. Учитывая достигнутые масштабы сотрудничества, стороны решили поднять двусторонние отношения на новый уровень – всеобъемлющего стратегического партнерства.

По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление по итогам второго заседания Совета стратегического сотрудничества.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 9 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-турецкого сотрудничества.

Также в рамках визита президента Турции состоялась церемония запуска современной тепловой электростанции в Ташкентской области и старта строительства аналогичной станции в Сырдарьинской области.

Президенты, нажав символическую кнопку, запустили ТЭС в Кибрайском районе и дали старт строительству ТЭС в Хавастском районе.

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