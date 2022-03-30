экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенты Узбекистана и Турции запустили ТЭС и дали старт строительству новой

CentralAsia (UZ) -  В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан 29 марта состоялась церемония запуска современной тепловой электростанции в Ташкентской области, и старт проекта строительства аналогичной станции в Сырдарьинской области. Проекты реализуются турецкой компанией «Cengiz Enerji».

Выступая на церемонии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, остановившись на значимости проектов, отметил, что данные комплексы стали наглядным воплощением узбекско-турецкой кооперации в экономической сфере. Особо подчёркнуто, что только за последний год совместно с турецкими компаниями реализованы 5 крупных энергетических проектов, востребованных динамично развивающейся экономикой Узбекистана. В частности, общая мощность этих станций, включая данные проекты, достигнет 1,4 тысячи мегаватт.

Отмечалось, что благодаря модернизации энергетического сектора Узбекистана до 2026 года на основе государственно-частного партнёрства будет запущено 20 проектов на сумму 12 миллиардов долларов. Эти проекты дадут дополнительно 71 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Будет сэкономлено 12 миллиардов кубометров природного газа в год.

Глава государства поблагодарил инженеров и строителей, принявших участие в строительстве электростанции. Затем президенты Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган, нажав символическую кнопку, запустили тепловую электростанцию в Кибрайском районе и дали старт строительству ТЭС в Хавастском районе.

Мощность построенной в Кибрайском районе Ташкентской области ТЭС составляет 240 мегаватт. ТЭС, по данным Минэнерго РУз, использует современные парогазовые установки (ПГУ). Электростанция будет вырабатывать 2 миллиарда киловатт-часов энергии в год. После ввода ТЭС в эксплуатацию, электроэнергия, производимая Cengiz Energy, будет продаваться оператору АО «Национальные электрические сети Узбекистана», по соглашению о закупке электроэнергии сроком на 25 лет.

Мощность новой теплоэлектростанции в Хавастском районе Сырдарьинской области составит 220 мегаватт, она будет вырабатывать 1,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Тепловую электростанцию в Сырдарье планируется сдать к концу года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Итоги переговоров в Стамбуле: Какие предложения дали друг другу Россия и Украина?
  • Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев назначен вице-премьером
  • В столице Монголии посадят 120 млн деревьев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com