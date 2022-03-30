В Лондоне выставлен на продажу особняк Дариги Назарбаевой стоимостью более $11 миллионов

CentralAsia (KZ) - Роскошная недвижимость, которую Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента Казахстана, два года назад отстояла в британском суде, сейчас продается.

Особняк с четырьмя гостиными, семью спальнями и шестью ванными комнатами в престижном районе Лондона, на тихой улице с видом на гольф-клуб Highgate, появился в базе данных частной риелторской компании. Объявление о продаже сопровождается фотогалереей интерьера, детальной планировкой и даже 3D-видеоэкскурсией.

Мебель с позолотой, лестница из дорогих пород дерева, обеденная зона под стеклянной крышей и бассейн с бильярдной. 765 квадратных метров. Дом в четыре уровня на Денвуд-роуд продается за девять миллионов фунтов (11 миллионов 800 тысяч долларов). Это на 300 тысяч фунтов ниже цены, по которой в 2008 году его купила подставная компания, за которой, как позже выяснилось, стояла Дарига Назарбаева.

О том, что конечной владелицей недвижимости является именно дочь экс-президента, стало известно в 2020 году. Британское агентство по борьбе с преступностью NCA наложило на этот особняк и еще два объекта в Лондоне арест согласно «ордеру на богатство неустановленного происхождения». Собственники имущества Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев в суде заявили, что дома куплены на честно заработанные деньги, подкрепив свои утверждения документами из Казахстана. В частности, дом, который сейчас выставлен на продажу, по информации юристов Назарбаевой, их клиент приобрела на деньги, вырученные от продажи акций казахстанского производителя сахара «Кант». Представители Назарбаевой заявили, что ее бывший муж Рахат Алиев (найден мертвым в венской тюрьме в 2015 году после нескольких лет противостояния с бывшим тестем Назарбаевым) передал Назарбаевой эти акции в связи с разводом в 2007 году и что казахстанские власти не идентифицировали их как «часть предполагаемых доходов от преступлений».

Юристы говорили на слушаниях, что Назарбаева — независимая успешная бизнес-леди и «один из многих предпринимателей, которые извлекли выгоду из экономических реформ в Казахстане», в том числе в сахарной промышленности.

В итоге суд в Лондоне посчитал аргументы следственных органов, которые утверждали, что недвижимость в Лондоне использовалась для отмывания грязных денег, недостаточными. Арест с домов был снят.

Когда именно особняк по Денвуд-роуд оказался в продаже и по каким причинам его продают — неизвестно. Непонятно также, является ли Назарбаева по-прежнему собственником.

Назарбаева не появлялась на публике около трех месяцев — после кровопролитных январских событий в стране, за которыми многие наблюдатели усмотрели признаки борьбы за власть, она покинула парламент, без должностей остались несколько ближайших родственников бывшего главы государства, а некоторые оказались под стражей.

После январских событий руководящие позиции потеряли и другие члены семьи бывшего президента и люди из его окружения, а некоторые были подвергнуты аресту.

В частности, Кайрат Шарипбаев, которого называют вторым мужем Дариги Назарбаевой, оставил пост главы национальной компании «Казахгаз». Димаш Досанов, муж младшей дочери Назарбаева — Алии, отправлен в отставку с должности руководителя «КазТрансГаза». Тимур Кулибаев, средний зять Назарбаева, ушел с поста председателя президиума палаты предпринимателей «Атамекен».

Под арест помещен сват Дариги Назарбаевой, бизнесмен Кайрат Боранбаев, дочь которого была замужем за ныне покойным Айсултаном Назарбаевым. Боранбаеву вменяют «хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе». Под стражей находится также племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, его подозревают в хищениях и злоупотреблении служебным положением. Арестована и жена Сатыбалды, которой инкриминируют рейдерство.

Между тем в феврале в стенах британского парламента поднимался вопрос о санкциях против коррумпированных «казахских клептократов». 28 человек, в том числе Дарига Назарбаева и другие родственники Назарбаева, были названы членом парламента Маргарет Ходж представителями элиты, которая разбогатела на «украденных у народа» средствах.

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