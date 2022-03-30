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На Украине заявили, что готовы подписать гарантии безопасности лишь после отвода российских войск
Сергей Кислица
Сергей Кислица

CentralAsia (CA) -  Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что стороны на российско-украинских переговорах продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Кислица пояснил, что речь идет о «механизме введения режима прекращения огня, отводе войск и других вооруженных формирований, безопасном функционировании на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирных граждан».

По мнению Кислицы, установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро. «Переговоры в Стамбуле показывают, что Россия может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации», - сказал он.

29 марта в Стамбуле состоялась встреча российской и украинской делегаций. По итогам переговоров украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, а также предложила 15-летние переговоры о статусе Крыма. Решение проблемы Донецкой и Луганской области Киев предлагает отложить до личной встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в Москве не против вступления Украины в Евросоюз.

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