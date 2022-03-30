ООН: на Украине с начала военных действий погибли 1179 мирных жителей

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CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий в Украине, на 29 марта, погибли 1179 мирных жителей, 1860 человек получили ранения. Об этом сообщает управление верховного комиссара ООН по правам человека. Организация отмечает, что это только подтвержденные случаи и считает, что погибших значительно больше.

Среди 1179 убитых — 236 мужчин, 172 женщины, 15 девочек и 34 мальчика, а также 55 детей и 667 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди 1860 раненых — 209 мужчин, 157 женщин, 34 девочки и 26 мальчиков, а также 74 ребенка и 1360 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донбассе на территориях Донецкой и Луганской народных республик 388 убитых и 949 раненых. На территории, контролируемой Киевом,— 326 убитых и 716 раненых.

В других регионах Украины — Киеве, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях — 791 убитый и 911 раненых.

В заявлении ООН отмечается, что большинство зарегистрированных жертв среди мирного населения вызвано применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары.