Мирзиеев и Эрдоган посадили дерево на Аллее почетных гостей. Фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений и 5 лет со дня установления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией. Поэтому саженец символизирует начало новой эры в развитии сотрудничества и общность благих устремлений двух народов, - отметили в пресс-службе главы государства.

На аллее растут деревья, посаженные лидерами других стран-партнеров.