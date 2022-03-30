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Мирзиеев и Эрдоган посадили дерево на Аллее почетных гостей. Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений и 5 лет со дня установления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией. Поэтому саженец символизирует начало новой эры в развитии сотрудничества и общность благих устремлений двух народов, - отметили в пресс-службе главы государства.

На аллее растут деревья, посаженные лидерами других стран-партнеров.

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