Мирзиеев и Эрдоган посадили дерево на Аллее почетных гостей. Фото

- Узбекистан, общество
- 10:40, 30 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений и 5 лет со дня установления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией. Поэтому саженец символизирует начало новой эры в развитии сотрудничества и общность благих устремлений двух народов, - отметили в пресс-службе главы государства.
На аллее растут деревья, посаженные лидерами других стран-партнеров.
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