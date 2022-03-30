Узбекистан и Турция подписали пакет документов, направленных на укрепление стратегического партнерства

- Узбекистан, общество
- 10:29, 30 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 29 марта по завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление по итогам второго заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, - сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 9 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-турецкого сотрудничества.
В их числе:
- Соглашение о преференциальной торговле;
- Протокол о заблаговременном обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы;
- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области труда и занятости;
- Меморандум о сотрудничестве в области судебной экспертизы;
- Меморандум о взаимопонимании в области строительства;
- План действий на 2022-2023 годы между министерствами здравоохранения;
- Соглашение о сотрудничестве между Национальным информационным агентством Узбекистана и агентством «Анадолу» Турции и другие.