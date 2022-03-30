ООН: В соседние с Украиной страны прибыли более 3,9 млн беженцев (карта)

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CentralAsia (CA) - Более 3,9 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 30 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 901 713.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 2 314 623 человека, в Венгрию – 359 197, в Словакию – 278 238, в Россию – 271 254, Молдову – 385 222, в Румынию – 602 461, Беларусь – 9875, в другие европейские страны – более 319 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.