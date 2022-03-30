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Узбекистан и Турция подписали Расширенное рамочное военное соглашение

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Турция 29 марта текущего года подписали Расширенное рамочное военное соглашение, сообщает Минобороны Турции.

Документ подписан в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан. С турецкой стороны документ подписал министр национальной обороны Хулуси Акар, с узбекской – министр обороны Баходыр Курбанов.

В чем заключается суть данного документа, стороны не раскрывают. Однако в ходе совместной пресс-конференции в Ташкенте Эрдоган отметил, что между Турцией и Узбекистаном были заключены соглашения в сфере оборонной промышленности, в которой у стран есть «большой потенциал».

Президент Турции также подчеркнул, что во время встречи с Шавкатом Мирзиёевым они договорились развивать отношения «в широком диапазоне от транспорта до энергетики, здравоохранения до образования и культуры».

Кроме того, Узбекистан и Турция приняли решение поднять двусторонние отношения на новый уровень – всеобъемлющего стратегического партнерства.

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