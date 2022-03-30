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Президент Турции посетил парк «Янги Узбекистон». Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший вместе с супругой 29 марта с официальным визитом в Ташкент, вместе с главой Узбекистана прибыл в парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к Монументу независимости.

Состоялся краткий осмотр нового комплекса, в ходе которого высокому гостю представлена концепция архитектурных решений и особенности скульптурных композиций данного ансамбля, - сообщила пресс-служба главы государства.

Визит Эрдогана в Узбекистан продолжается.

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