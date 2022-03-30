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Украинские войска отразили 4 атаки на Донбассе, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Объединенные силы Украины на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили 4 атаки российских войск. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВС Украины на 30 марта.

Украинские войска уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

«В целях комплектования вооруженных сил РФ с территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину 3 БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано 2 БТГр, а это около 800 человек», - сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских войск рассредоточились по всему населенному пункту. В городе Мелитополь войска РФ на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.

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