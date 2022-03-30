Украина раскрыла детали своих предложений по договору с Россией

Народный депутат Украины Рустем Умеров и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева направо) во вре

CentralAsia (CA) - Члены делегации Украины на мирных переговорах с Россией раскрыли подробности позиции Киева после встречи в Стамбуле. Forbes.ru пересказывает основные моменты.

Украина настаивает на создании новой системы гарантий безопасности для Украины — международного договора, который подпишут и ратифицируют все страны-гаранты, сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия, его слова приводит «Интерфакс-Украина». По задумке Киева, в договоре должен быть пункт о помощи стран-гарантов Украине в случае нападения на нее. Государствам в этом случае дадут 3 дня на консультации, и если результат не последует — государства обязуются предоставить военную помощь, оружие или закрыть воздушное пространство, сообщил Арахамия.

По его словам, эти условия даже жестче статьи 5 Устава НАТО, обязывающей союзников вступаться друг за друга. Среди гарантов безопасности Украина видит Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль, рассказал Арахамия. Все страны-гаранты, включая Россию, должны не только не возражать против вступления Украины в Евросоюз, но и поддерживать процесс.

Российская сторона заявила, что признает Венскую конвенцию, которая лишает силы документы, заключенные под давлением, отметил Арахамия в изложении «Униана». Это означает, что для запуска механизмов подписания договора на Украине должен быть полный мир, а это: прекращение войны, отвод войск и возвращение уехавших украинцев из-за границы.

Международные гарантии временно не будут работать для Крыма, Донецкой и Луганской областей, заявил Арахамия.

Киев предлагает зафиксировать согласие Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Согласно идее Украины, в это время обе страны не будут использовать вооруженные силы и военные методы для решения вопроса Крыма — это тоже отдельный пункт договора. Арахамия подчеркнул, что никаких компромиссов по Крыму в позиции Украины нет, страна по-прежнему признает свои международные границы по состоянию на 1991 год.

Вопрос территорий Донецкой и Луганской областей вынесен в отдельный пункт, он должен обсуждаться на встрече президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил Подоляк.

Договор о безопасности Украины вынесут на референдум, утверждает Подоляк. После этого начнется ратификация документа парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Если ключевые положения о безопасности Украины будут закреплены, страна готова зафиксировать статус фактически внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, отметил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый. Он добавил, что Украина надеется через 2 недели пригласить страны-гаранты безопасности Украины для многосторонних переговоров.

Украина считает, что наработано уже много материалов для того, чтобы организовать встречу Путина и Зеленского: Москве направили такое предложение, сообщил Арахамия.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Украина передала России «понятно сформулированную» позицию, которую рассмотрят в Москве. Россия и Украина согласились с возможностью встречи Путина и Зеленского параллельно с парафированием договора министрами иностранных дел для ускорения процесса, отметил Мединский. Одновременно Минобороны РФ заявило, что будет кардинально сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. До этого министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия сосредоточится на «освобождении Донбасса».

Минобороны дважды более чем за месяц проведения «военной операции» на Украине раскрыло численные потери. По последним официальным данным, которые министерство огласило 25 марта, погиб 1351 российский военный, больше 3800 получили ранения.