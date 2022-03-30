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Россия сняла ограничения на пересечение границ с Казахстаном и Монголией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Оперативный штаб РФ с полуночи 30 марта снял введенные из-за пандемии коронавируса ограничения по выезду россиян в Казахстан и Монголию через сухопутные границы. Сообщение об отмене ограничений ранее было опубликовано на сайте правительства.

Кроме того, сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию через сухопутный участок российско-казахстанской границы и иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Ограничения, введенные российским правительством, действовали 2 года — с 30 марта 2020 года, тогда премьер Михаил Мишустин поручил полностью закрыть сухопутные границы из-за распространения коронавируса. Ограничение не коснулось лишь отдельных категорий граждан, в частности дипломатов, водителей грузовиков, членов официальных делегаций и других.

Посольство Казахстана пока не обновило условия въезда россиян в республику. Без дополнительных оснований россияне и другие иностранцы могут прибывать в страну только самолетом. Въехать через сухопутную границу могли только граждане определенных категорий, в том числе имеющие ВНЖ или родственников в Казахстане, отмечала АТОР. Граница со стороны Монголии для россиян открыта.

В конце марта 2020 года Россия также приостановила авиасообщение с Казахстаном и Монголией. Полеты в Казахстан стали доступны в сентябре того же года, в Монголию — с декабря 2021 года.

На фоне снижения числа ежедневно выявляемых новых зараженных COVID ряд стран уже отменил коронавирусные ограничения, введенные в самом начале пандемии. Так, Великобритания отказалась от масок и COVID-паспортов, аналогичное решение позднее приняли в Грузии, Израиле и Болгарии. В России ношение маски перестало быть обязательным в Москве и Подмосковье, а также на вокзалах и в поездах.

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