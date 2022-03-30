В Таджикистане банки не принимают наличные доллары - СМИ

CentralAsia (TJ) - Банковские пункты обмена валюты Таджикистана за последние дни стали отказываться от покупки американского доллара, передает Asia-Plus.

Сотрудники обменных пунктов объясняют это отсутствием местной валюты - сомони. При этом курс покупки наличного доллара за последнюю неделю заметно снизился – в среднем на 5% (с 13 сомони за $1 до 12,30 сомони).

Незначительно также снизился курс продажи доллара – с 13,04 сомони до 12,95 сомони.

Желающих обменивать доллары на сомони сегодня можно встретить практически у каждого банковского центра. Ранее люди, наоборот, старались приобретать доллары.

Банки же охотно приобретали американскую валюту, но не продавали ее, обосновывая это тем, что не располагают ею.

Специалисты связывают создавшуюся непривычную ситуацию на валютном рынке Таджикистана с политическими и финансово-эконмическими тенденциями, происходящими в России, в том числе намерениями российских властей продавать природный газ за рубли. Курс рубля к доллару в российских банках за последнюю неделю вырос на 10%.

Укрепился курс рубля также к таджикской валюте – с 125 сомони за 1000 рублей на 25 марта до 151 сомони на сегодня, 30 марта.

Между тем, Национальный банк Таджикистана пока не комментирует создавшуюся ситуацию на внутреннем наличном валютном рынке.

Официальный курс сомони к доллару сегодня установлен на уровне 12,96 сомони, как и в конце минувшей недели.

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