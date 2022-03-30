За сутки в Узбекистане выявили 23 новых случая коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:34, 30 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки 29 марта количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 237 710 (+23), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.
За минувшие сутки 29 марта 2022 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 39 пациентов.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 559, показатель выздоровления - 99%.
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