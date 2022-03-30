За сутки в Узбекистане выявили 23 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки 29 марта количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 237 710 (+23), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.

За минувшие сутки 29 марта 2022 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 39 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 559, показатель выздоровления - 99%.