ISW: Российские войска продолжают атаковать Киев и пытаются удержать занятые позиции (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 29 на 30 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ до сих пор не прекратили атаки на Киев, несмотря на заявления представителей Минобороны России сократить военную активность под Киевом и Черниговом.

По данным института, российские войска продолжали бои, чтобы удержать свои передовые позиции на восточной и западной окраинах Киева, «даже когда сильно поврежденные части отошли в Россию из других мест на киевском и черниговском направлениях».

Выводы института:

Российские силы, выходящие из района вокруг Киева, похоже, движутся на север из-за линии фронта к позициям в Белоруссии.

Россия направляет некоторые резервы на попытки соединить свои достижения к юго-востоку от Харькова и Изюма со своей линией фронта в Луганске.

Украинские силы продолжают обороняться в вероятно изолированных очагах в Мариуполе. Город, скорее всего, перейдет к войскам РФ в ближайшие дни.