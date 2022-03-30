Глава МИД Китая заявил, что санкции против России лишь усложнят ситуацию

Ван И

CentralAsia (CA) - Ограничительные санкции против России лишь усложнят ситуацию и обострят противоречия. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе видеопереговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщается на сайте МИД КНР.

«Ограничительные санкции приведут только к взаимному ущербу, усложнят ситуацию и обострят противоречия. Несправедливо и незаконно позволять странам и народам, не являющимся сторонами конфликта, платить за этот конфликт», - сказал Ван И.

Он отметил, что позиция Китая остается неизменной: Пекин выступает за мир и урегулирование ситуации на Украине, но против политики жестких ограничений. «Китай готов работать со всеми сторонами и прилагать усилия в общем поиске скорейшего разрешения конфликта между Россией и Украиной и скорейшего восстановления мира в Европе», - добавил министр.

В свою очередь, Боррелль заявил, что в настоящее время отношения между ЕС и Китаем сталкиваются с некоторыми специфическими проблемами.

«ЕС и Китай являются важными стратегическими силами в мире и столпами восстановления и роста мировой экономики. В настоящее время отношения между ЕС и Китаем сталкиваются с некоторыми специфическими проблемами, но ЕС по-прежнему привержен делу улучшения и модернизации двусторонних отношений. Я хотел бы повторить, что ЕС придерживается политики одного Китая, и ЕС в целом и все государства-члены не будут и не должны отступать от этой позиции», - сказал он.

Боррелль далее представил позицию ЕС и сказал, что организация не стремится изменить политическую систему России, не хочет эскалации ситуации и выступает против любой формы новой холодной войны и лагерной конфронтации.