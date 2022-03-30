Число умерших от COVID-19 в мире за неделю выросло на 43%, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - За неделю с 21 по 27 марта коронавирусом заразилось более 10 млн человек, умерло свыше 45 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, заболеваемость снизилась на 14% по сравнению с прошлой неделей. Число летальных исходов, напротив, выросло на 43%.

Как следует из отчета ВОЗ, по всему миру отмечается тенденция к снижению числа еженедельно выявляемых случаев заболевания COVID-19. В четырех регионах также зафиксировано снижение смертности. По состоянию на 27 марта во всем мире зарегистрировано более 479 млн случаев заражения вирусом и более 6 млн умерших.

«В период с конца января по начало марта 2022 года наблюдалась устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев заболевания COVID-19, за которой последовал рост числа случаев (заражения коронавирусом) в течение двух недель подряд», - уточнили в ВОЗ.

На прошлой неделе во всемирной организации заявили, что увеличение количества заболевших COVID-19 вызвано резкой и быстрой отменой ограничений во многих странах. По данным ВОЗ, рост числа заражений отмечался в 18 из 53 европейских государств.