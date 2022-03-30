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В Казахстане объявили о завершении эвакуации граждан из Украины

CentralAsia (KZ) -  Посольство Казахстана в Украине сообщило вечером 29 марта, что эвакуация граждан из этой страны репатриационными самолетами завершена.

Последним, седьмым по счету рейсом из польского города Катовице были доставлены в Алматы 53 пассажира. Первый эвакуационный рейс прибыл в Казахстан в ночь на 1 марта.

Всего за этот период из Украины, по данным МИД Казахстана, было эвакуировано 900 граждан Казахстана, 743 из них вернулись в Казахстан.

«В настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена. Обращения граждан, оказавшихся в заблокированных населенных пунктах и не имевших возможность покинуть Украину указанными рейсами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении в telegram-канале посольства Казахстана в Украине.

В последний раз МИД Казахстана обновлял данные о числе казахстанцев в осаждённом украинском городе Мариуполь, где сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, 16 марта. По данным казахстанских дипломатов, тогда в Мариуполе находились 18 казахстанцев. Посольство Казахстана сообщило, что с ними не удалось связаться из-за отключения электроэнергии и отсутствия связи в городе.

Ранее в этом месяце, в канун праздника Наурыз, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами казахстанских дипломатов «за успешную организацию работ по эвакуации граждан Республики Казахстан из Украины». В числе награжденных был посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.

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