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В Казахстане сократили квоты для иностранных рабочих
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Низкоквалифицированной иностранной рабочей силы в стране станет меньше. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения РК Ержан Биржанов, передает Orda.kz.

Для защиты внутреннего рынка труда ведомство сократило квоты для иностранных рабочих на 4 700 человек.

«Это третья-четвертая категория, это рабочие. Данный приказ уже принят, соответственно, привлекаемая рабочая сила из третьих стран будет уменьшаться. Есть категория лиц, которым необходим особый подход. Это молодежь, социально-уязвимые слои населения. По большей части молодежь не приходит в центры занятости, не обращается за услугами, с вопросами по обучению», - отметил вице-министр.

Поэтому ведомство само будет искать таких молодых людей, обучать и трудоустраивать их.

«С текущего года мы будем внедрять полный проактивный формат, то есть мы сами будем выявлять таких лиц и будем оповещать их путем смс-сообщений, уведомлений, в онлайн-режиме предоставлять им разные виды услуг, пройти обучение, пройти краткосрочные курсы, либо привлечь их к общественной работе, то есть мы должны достучаться до тех лиц, которые к нам не приходят», - добавил вице-министр.

По информации вице-министра, 15% занятого населения Казахстана имеют только среднее образование. Им тяжело трудоустроиться. Более 40% выпускников не работают по специальности. 34% не сами выбирают будущую профессию.

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