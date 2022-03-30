Российская авиация комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада вооружения в Донецкой области

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российская авиация оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что в течение прошедшего дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины.

По словам Конашенкова, ВС РФ ракетами воздушного базирования уничтожили крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1 752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 640 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал представитель Минобороны.