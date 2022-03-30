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Спецслужбы Узбекистана обнаружили иностранную майнинг-ферму, добывшую криптовалюту на $7,7 млн

CentralAsia (UZ) -  Правоохранительные органы Узбекистана обнаружили в Сырдарьинском районе подпольную криптоферму, которая с августа 2020 года добыла криптовалюту на сумму 7,7 млн долларов. По данным СГБ, ферма внесла ложные сведения в договор с районной электросетью, чтобы меньше платить за энергию, сообщило УзА.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками СГБ РУз совместно с другими органами, установлено, что в здании местной компании действует незаконная майнинг-ферма.

Иностранная компания, зарегистрированная в Ташкенте, арендовала здание у местного предприятия на два года и организовала там ферму с использованием 1491 комплекта майнингового оборудования и 9280 видеокарт.

Сообщается, что с августа 2020 года ферма добыла криптовалюту на 7,7 млн долларов.

«Руководители предприятия и иностранной компании вступили в сговор и внесли ложные сведения в договор с районным предприятием электрических сетей на подключение к электросети», — отмечается в сообщении. В документах говорилось о создании кролиководческой фермы.

По данным СГБ, майнинг-ферма, приобретя большой объём электроэнергии по низкой цене, нанесла крупный ущерб интересам государства. Возбуждено уголовное дело.

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