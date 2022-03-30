Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 35 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:49, 30 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 17300 человек,
танков ‒ 605,
боевых бронированных машин ‒ 1723,
артиллерийских систем – 305,
РСЗО - 96,
средства ПВО - 54,
самолетов – 131,
вертолетов – 131,
автомобильной техники - 1184,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,
специальная техника – 21.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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