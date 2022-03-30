Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 35 дней военных действий

Азия и мир, политика

15:49, 30 марта 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 марта. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 17300 человек, танков ‒ 605, боевых бронированных машин ‒ 1723, артиллерийских систем – 305, РСЗО - 96, средства ПВО - 54, самолетов – 131, вертолетов – 131, автомобильной техники - 1184, корабли /катера - 7, цистерн с ГСМ – 75, БПЛА оперативно-тактического уровня – 81, специальная техника – 21. пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia