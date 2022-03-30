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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 35 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 17300 человек,

танков ‒ 605,

боевых бронированных машин ‒ 1723,

артиллерийских систем – 305,

РСЗО - 96,

средства ПВО - 54,

самолетов – 131,

вертолетов – 131,

автомобильной техники - 1184,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,

специальная техника – 21.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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