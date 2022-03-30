Германия активировала чрезвычайный план на случай остановки газоснабжения из России

CentralAsia (CA) - Германия готовится к прекращению поставок природного газа из России, поэтому министр экономики Роберт Габек в среду утром активировал первый из трех возможных этапов предупреждения плана на случай чрезвычайной ситуации в газоснабжении, сообщает Bloomberg.

Принятую меру он назвал превентивной. «С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что, если этого (платежей за газ в рублях) не произойдёт, тогда поставки будут прекращены», — пояснил Хабек. По его словам, газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены на 25%.

На первой фазе чрезвычайного плана в ФРГ создадут оперативную группу для ежедневного мониторинга ситуации с поставками газа. Правительственные чиновники также обсудят с поставщиками энергии и крупными потребителями приоритеты в использовании газа.

Министр экономики ФРГ призвал компании и потребителей в Германии помочь снизить потребление энергии.

О последствиях остановки поставок газа из России в Германию в среду, 30 марта, также написал Der Spiegel.

По данным издания, в 2020 году Германия импортировала 56,3 млрд кубометров российского природного газа, что составляет около 55% импорта, в 2021 году эта пропорция оставалась примерно такой же. Поставки российского газа заместить ещё сложнее, чем российскую нефть, пишет издание, а на то, чтобы Германия стала полностью независимой от российского газа, «уйдут годы».

Spiegel также поясняет своим читателям, что «чрезвычайный режим на случай прекращения поставок газа» предусматривает, что при падении поставок частные домохозяйства получают первостепенное обслуживание, для промышленных предприятий будут определены нормы отпуска газа, а приоритеты — «какие компании всё ещё получают газ, а какие нет» — расставит федеральное сетевое агентство, регулирующее газовый рынок. Журнал отмечает, что пока не ясно, «кого отключат первым» в случае прекращения поставок российского газа.

Систему оплаты газовых контрактов в рублях правительство России совместно с Центробанком РФ и «Газпромом» должно представить на этой неделе, до 31 марта. Лидеры страны ЕС уже сделали несколько заявлений по поводу «неприемлемости» условий России и невозможности их выполнения. В Кремле в ответ на это заявили, что без оплаты газа в рублях РФ прекратит поставки, переориентируясь на другие, в том числе азиатские, рынки. Более 50% долгосрочных контрактов в России рассчитаны в евро.