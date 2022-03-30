Узбекистан импортировал с начала года 228 электромобилей

- Узбекистан, общество
- 16:22, 30 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - За январь-февраль этого года Узбекистан импортировал 228 электромобилей. На их закупку узбекистанцы потратили $5,9 млн, сообщает Госкомстат республики.
Отмечается, что импортный показатель электрокаров увеличился примерно в 2,9 раз (+150), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А основными поставщиками стали 6 зарубежных стран: Китай — 216, Гонконг — 5, Германия — 3, Эстония — 2, ОАЭ — 1 и Кыргызстан — 1.
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