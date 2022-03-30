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Экс-супруга племянника Назарбаева Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении более $1,6 млн

CentralAsia (KZ) -  Гульмира Сатыбалды, бывшая супруга бизнесмена Кайрата Сатыбалды, который является племянником первого президента Казахтана Нурсултана Назарбаева, подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.

«Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге или более $1,6 млн.), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по противодействию коррупции РК.

Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. 16 марта Г. Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султан. Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца.

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