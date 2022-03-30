Российская армия за сутки уничтожила 64 военных объекта Украины, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российская авиация и ракетные войска за сутки уничтожили 64 военных объекта Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 4 пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, 3 зенитных ракетных комплекса - один С-300 в районе города Малин Житомирской области и 2 - «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска», - сказал он.

По словам Конашенкова, также уничтожены 3 установки реактивных систем залпового огня, 2 артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.