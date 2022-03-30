В России создали ещё один аналог Instagram

CentralAsia (CA) - Бывший сотрудник «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрий Маринин представил новую соцсеть Now, которая заменит заблокированный в стране Instagram.

По данным официального Telegram-канала приложения, более 40 тыс. пользователей зарегистрировалось в Now за вторые сутки. Интерфейс интуитивно понятен – соцсеть повторяет дизайн самого Instagram. Число бета-тестировщиков для iOS преодолело отметку в 10 тыс. пользователей и опробовать приложение пока нельзя, однако обладатели Android-смартфонов всё ещё помогут протестировать соцсеть без каких-либо ограничений.

На запуске предусмотрены лента публикаций с возможностью оценки и комментирования, профили пользователей, подписки, лента активности и поиск.

Соцсеть пока не позволяет делиться видео и редактировать фотографии в самом приложении. Помимо этого, аналога «Сторис» тоже пока не наблюдается, но разработчики обещают добавить его в скором времени.

В середине марта стало известно о разработке другой соцсети «Россграм», полностью копирующей функции Instagram. Со-основателем и PR-директором проекта является Александр Зобов – сокурсник Павла Дурова, одного из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, а также кроссплатформенного мессенджера Telegram.

В России заблокированы социальные сети Instagram, Facebook, Twitter. Такая реакция последовала после эксклюзивного материала информационного агентства Reuters, журналисты которого нашли в корпоративных документах компании Meta разрешение на призывы к насилию в отношении российских солдат и президентов России и Беларуси, если об этом будет говориться в контексте военных действий в Украине.