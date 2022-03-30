Из Махачкалы запустили прямые рейсы в Ташкент

CentralAsia (UZ) - Из Махачкалинского аэропорта с 29 марта запущены регулярные рейсы в столицу Узбекистана Ташкент. Вылеты будут осуществляться по вторникам и четвергам, на самолётах Sukhoi Superjet 100, сообщили в авиакомпании Redwings.

Расписание рейсов: — вылет из Махачкалы в 07:40 по московскому времени с прибытием в Ташкент в 12:35 по местному времени (длительность полёта 2 часа 55 минут); — вылет из Ташкента в 04:45 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 06:10 по московскому времени (время полёта 3 часа 25 минут).

Пассажирам, прибывающим в Узбекистан (включая граждан государства), за исключением детей до 2 лет, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не ранее 48 часов до прибытия.