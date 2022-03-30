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В декабре в Туркменистане проведут перепись населения

CentralAsia (TM) -  Перепись населения и жилищного фонда Туркменистана пройдет с 17 по 27 декабря, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан» 28 марта.

В посвященной этому событию заметке отмечено, что вопросы в переписных листах будут стоять из нескольких модулей, в которые входят:

• демографические признаки (пол, дата рождения или возраст, брачное состояние, число детей);

• экономические признаки (занятие, отрасль или вид экономической деятельности, источник средств существования, заработок или доход, положение в занятии, степень занятости);

• характеристика образованности (посещение школы, число лет обучения или достигнутый уровень образования, профессия, квалификация);

• национальные признаки (принадлежность к тому или иному народу илинациональной группе, родной язык, а также знание других языков),

• прочие признаки, в том числе гражданство, жилищные условия и др.

Цель переписи – собрать наиболее полную и актуальную информацию о населении, определить его структуру.

«Все эти сведения государство учтет при разработке социальных программ и планировании бюджета», – подчеркивает издание.

Отмечается, что новшеством станет внедрение современных цифровых технологий. В частности, будет разработана автоматизированная система, а также планируется использовать портативные устройства для удобства и подсчета статистических данных.

На заседании кабмина 11 февраля руководитель Госкомитета по статистике Силап Велбегов сообщил о проведенной в период 17–27 декабря 2021 года пробной переписи населения «посредством применения цифровых технологий».

Предыдущая перепись населения была проведена 10 лет назад, в 2012 году, однако ее результаты не были обнародованы.

Согласно информации источника ХТ, получившего в 2015 году ее результаты, в 2012 году в Туркменистане проживало 4 751 120 человек. 2 418 115 или 50,9% из них женщины, 2 332 005 или 49,1% — мужчины.

По национальному составу 85,6% — туркмены, 5,8% — узбеки, 5,1% — русские. Все остальные указаны как представители других национальностей.

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