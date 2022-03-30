В Кремле прокомментировали итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Украина начала конкретно формулировать свои требования, в остальном никаких прорывов в российско-украинских переговорах не произошло, сторонам предстоит длительная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи 29 марта делегаций России и Украины в Стамбуле, передает «Коммерсантъ».

«Позитивным является то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа»,- сказал Песков.

Он отметил, что результаты переговоров уже донесены до президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента, позже глава российской делегации Владимир Мединский разъяснит все дополнительные подробности широкой общественности.

Комментируя тот факт, что переговоры в Стамбуле продлились один день, а не два, Песков сказал, что «переговоры состоялись, они завершились, делегации поехали в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции».

Представитель Кремля не стал комментировать нюансы прошедших переговоров, в частности предложения Киева о перечне стран - гарантов возможного соглашения, а также о решении вопроса Крыма и Донбасса невоенным путем. «Мы не будем вторгаться в Крым, это часть РФ, - ответил на это Песков. - По нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено».

По итогам переговоров в Стамбуле Минобороны РФ пообещало сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Москва получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Украина предложила на 15 лет отказаться от «военного решения» вопроса о Крыме. Согласно предложениям Киева, Россия также должны быть не против стремления Украины в ЕС.