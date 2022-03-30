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Президенты Узбекистана и Турции посещают Хиву. Фото, видео

CentralAsia (UZ) -  30 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в Хорезм, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Ургенча состоялась торжественная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги. Исполнены национальные песни и танцы. Собравшиеся приветствовали дружбу между народами двух стран.

Главы государств сегодня вместе посетят исторические памятники Хивы. Хива ранее была объявлена культурной столицей Тюркского мира.

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