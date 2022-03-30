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Мирзиеев и Эрдоган посетили комплекс Ичан-кала в Хиве. Фото

CentralAsia (UZ) -  Президенты Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта посетили комплекс Ичан-кала в Хиве.

Ичан-кала является единственным сохранившимся в Центральной Азии городом-памятником. Именно поэтому он признан «музеем под открытым небом». Здесь находится более 120 памятников архитектуры.

Хива была включена в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 12 декабря 1990 года. В 1997 году город отметил свое 2500-летие.

В течение этой долгой истории Хива была центром многих тюркских государств. В 2020 году Международная организация ТЮРКСОЙ объявила Хиву культурной столицей тюркского мира.

Гости осмотрели Западные ворота, минарет Кальта-минар, старую цитадель Куня-арк и медресе, а также ремесленные мастерские. Посещены мавзолей Пахлаван-Махмуда и Пятничная мечеть.

Главы государств побеседовали с ремесленниками и туристами.

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