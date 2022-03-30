Мирзиеев и Эрдоган посетили комплекс Ичан-кала в Хиве. Фото

- Узбекистан, общество
- 22:09, 30 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Президенты Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта посетили комплекс Ичан-кала в Хиве.
Ичан-кала является единственным сохранившимся в Центральной Азии городом-памятником. Именно поэтому он признан «музеем под открытым небом». Здесь находится более 120 памятников архитектуры.
Хива была включена в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 12 декабря 1990 года. В 1997 году город отметил свое 2500-летие.
В течение этой долгой истории Хива была центром многих тюркских государств. В 2020 году Международная организация ТЮРКСОЙ объявила Хиву культурной столицей тюркского мира.
Гости осмотрели Западные ворота, минарет Кальта-минар, старую цитадель Куня-арк и медресе, а также ремесленные мастерские. Посещены мавзолей Пахлаван-Махмуда и Пятничная мечеть.
Главы государств побеседовали с ремесленниками и туристами.