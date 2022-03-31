Монгольский подросток второй год подряд выигрывает титул All Japan High School по борьбе

Б.Намбардагва

CentralAsia (MNG) - Намбардагва Батбаяр, 18-летний монгольский ученик средней школы «Кашива Ниттай» в Японии, выиграл золотую медаль в весовой категории 125 кг на Всеяпонском национальном чемпионате по вольной борьбе среди средних школ.

Б. Намбардагва, сын Батбаяр Дугардорж, извесного борца национальной монгольской борьбы, выиграл все шесть схваток, не проиграв ни одного очка, и два года подряд становился Всеяпонским чемпионом средней школы.

В июле прошлого года он стал чемпионом средней школы в супертяжелом весе по греко-римской борьбе.

На 65-м Кубке Казама в префектуре Нигата его средняя школа «Кашива Ниттай» выиграла командное соревнование и завоевала пару золотых медалей.

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