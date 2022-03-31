Посол Монголии в Брюсселе провел ознакомительную встречу с главой НАТО

CentralAsia (MNG) - 29 марта 2022 г. состоялась ознакомительная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Королевстве Бельгия Л.Болд с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом.

Болд Лувсанвандан (родился 4 октября 1961 г.) — монгольский политик и бизнесмен. Бывший член парламента. Старший сын известного в стране искусствоведа Лувсанвандан.

Он окончил среднюю школу №23 Улан-Батора в 1979 году и учился в Институте профсоюзов труда Восточной Германии в Бернау, который окончил в 1983 году.

С 2008 г. занимал пост министра обороны в правительствах С.Баяр и С.Батболд.

В 2012 и 2016 годах избирался от района Хан-Уул и был депутатом парламента.

С 2012 по 2014 год он занимал пост министра иностранных дел.

Йенс Столтенберг (род. 16 марта 1959, Осло, Норвегия) — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (с 1 октября 2014 года).

НАТО и Монголия ведут диалог и сотрудничают с 2005 года. Это одна из ряда стран за пределами евроатлантического региона, которых часто называют «партнерами по всему миру», с которыми НАТО укрепляет отношения.

С марта 2012 года работа ведется в рамках Индивидуальной программы партнерства и сотрудничества. Последний раз это было обновлено в апреле 2020 года.

Монголия оказала поддержку усилиям НАТО по наращиванию оборонного потенциала в Афганистане.

Политический диалог и практическое сотрудничество между Монголией и НАТО развиваются в приоритетных областях, включая повышение оперативной совместимости, решение возникающих проблем безопасности, таких как терроризм, нераспространение и киберугрозы, разработку механизмов предотвращения кризисов и управления ими, а также наращивание потенциала.

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