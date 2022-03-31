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Инвестиционные и горнодобывающие отношения между Монголией и Кыргызстаном будут развиваться

CentralAsia (MNG) -  Глава администрации Президента Монголии Я.Содбаатар принял и провел встречу с Убалиевым Эльдияром Маматжамовичем, Председателем администрации президента Кыргызской Республики, заместителем начальника отдела проверки решений Департамента принятия решений Кабинета Министров.

В ходе встречи они обменялись мнениями о возможностях расширения отношений и сотрудничества в сфере инвестиций, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма, культуры и искусства.

28-29 марта в Улан-Баторе состоялось 4-е заседание Монголо-Кыргызской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны оценили текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества и подтвердили свое стремление продвижению работ, рассмотренных и согласованных на предыдущих встречах высокого уровня. Подчеркнув важность улучшения транспортно-логистических условий для стимулирования торговли и инвестиций, стороны отметили, что прямые рейсы, которые начались в этом месяце, придадут дополнительный импульс для дальнейшей активизации сотрудничества.

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