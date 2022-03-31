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Открылся КПП Ханх — Монд и монгольская туркомпания приняла первых российских туристов

CentralAsia (MNG) -  КПП Ханх — Монд в сомоне Ханх аймака Хубсугул открылся и принял первых за долгое время туристов. Об этом сообщил Б.Доржготов, создатель турбазы «The Last Frontier» компании «AMW Sayan Travel», — передает tentsver.mn.

- Из-за ситуации с коронавирусом вы сказали, что давно не принимали иностранных туристов. Как долго ваша база не принимала иностранных туристов?

- С 10 марта 2020 года туристов не принимали. Спустя долгое время мы приняли наших первых туристов. В это время мы не имели дохода и находились в тяжелом финансовом положении. Я очень рад открытию границы Ханх — Монд и приему туристов.

- Они все русские туристы?

- Да все русские туристы.

- Что за поездка у них сейчас и на сколько дней?

- Они отправились на подледную рыбалку. Туристы обычно приезжают на три дня. Мы получили заказы от наших следующих туристов и ждем.

- На сегодняшний день сколько туристов вы уже приняли?

- На сегодняшний день прибыло более 20 туристов.

- Каковы основные достопримечательности для туристов, посещающих через КПП Ханх — Монд?

- Сам сомон Ханх расположен на берегу озера Хубсугул, на красивом природном берегу. Есть также самые высокие горы в Северных Саянах. Здесь находится Мөнх-Сарьдаг («вечный голец») — высочайшая вершина Саян.

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