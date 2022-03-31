Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру из-за болезни

Брюс Уиллис

CentralAsia (CA) - Бррюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем, объявила его семья, передает Foxnews.

По словам его старшей дочери Румер, у 67-летнего актера диагностировали афазию — приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). Это заболевание поражает все языковые способности: говорение, понимание речи, чтение и письмо.

«В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», - говорится в заявлении, которое опубликовали члены его семьи, в том числе бывшая супруга Деми Мур.

Уиллис снялся почти в 150 фильмах и сериалах. В числе самых известных его работ — роли в серии фильмов «Крепкий орешек», картинах «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Шестое чувство» и «Королевство полной луны».