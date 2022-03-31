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Кыргызстан выразил заинтересованность в изучении опыта системы НДС Ebarimt Монголии

CentralAsia (MNG) -  28 марта состоялась встреча заместителя Председателя Главного управления по налогам и сборам А.Энхболда и заместителя начальника Налогового управления Кыргызской Республики Адилета Садырбековича Дубанаева с руководителями других управлений Главного управления по налогам и сборам.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о расширении и развитии сотрудничества между налоговой администрацией Кыргызстана и налоговой администрацией Монголии, в том числе по системе цифровизации налоговой администрации, включая систему НДС Ebarimt Монголии.

Кэшбэк или система НДС Ebarimt

Все чеки в Монголии принято хранить. На каждом из них есть куар-код и числовой код. Если сканировать их специальным приложением Ebarimt, каждые три месяца будет возвращаться 20% уплаченного НДС. НДС в Монголии — 10%, поэтому в конце года вернут примерно 2% от потраченной суммы.

Раз в месяц среди всех чеков разыгрываются деньги — от 20 тысяч до 50 млн тугриков (от $7 до $ 17 тыс.).

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