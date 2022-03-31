экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Запуск скоростного поезда Ташкент - Алматы откладывается по инициативе Казахстана

CentralAsia (UZ) -  В компании "Узбекистон темир йуллари" сообщили, что запуск скоростных поездов по маршрутам Ташкент - Алматы и Нукус - Бейнеу откладывается.

Произошло это по инициативе казахстанской стороны из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Те, кто уже успел приобрести билеты, могут вернуть деньги или переоформить их на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что первые рейсы по маршрутам Нукус - Бейнеу и Ташкент - Алматы должны были состояться в апреле-мае 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На Украине заявили, что готовы подписать гарантии безопасности лишь после отвода российских войск
  • Экс-супруга племянника Назарбаева Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении более $1,6 млн
  • Россия сняла ограничения на пересечение границ с Казахстаном и Монголией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com