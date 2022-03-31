Запуск скоростного поезда Ташкент - Алматы откладывается по инициативе Казахстана

CentralAsia (UZ) - В компании "Узбекистон темир йуллари" сообщили, что запуск скоростных поездов по маршрутам Ташкент - Алматы и Нукус - Бейнеу откладывается.

Произошло это по инициативе казахстанской стороны из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Те, кто уже успел приобрести билеты, могут вернуть деньги или переоформить их на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что первые рейсы по маршрутам Нукус - Бейнеу и Ташкент - Алматы должны были состояться в апреле-мае 2022 года.