Узбекистан остается страной с ограниченной свободой слова - отчет Amnesty International

CentralAsia (UZ) - Узбекистан остается страной с жестко ограниченной свободой мнений, мирных собраний и ассоциаций. Об этом говорится в новом отчете Amnesty International за 2021 год.

В отчете отмечено, что в стране произошел ряд сдвигов в сфере неприменения принудительного труда при сборе хлопка и предотвращения пыток. Однако применение пыток в Узбекистане продолжается.

В отчете говорится, что по крайней мере 2000 человек в настоящее время содержатся в тюрьмах по религиозным мотивам.

В сообщении говорится, что в новый Уголовный кодекс включена статья об «оскорблении президента», предусматривающая до пяти лет лишения свободы. По мнению правозащитников, статья может быть использована для преследования независимых журналистов и блогеров.

Международные СМИ сообщают об ухудшении ситуации со свободой слова и печати в Узбекистане в год выборов.

В мае прошлого года блогер Отабек Саттори был приговорен к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в «клевете и вымогательстве», а блогер Валиджон Калонов, обвиненный в «оскорблении президента» за призывы к бойкоту президентских выборов в августе 2021 года, остается в заключении.

Также в отчете отмечается, что двое подозреваемых, доставленных в отделение полиции Нишанского района в мае 2021 года и Тахиаташского района в июле, скончались от пыток. Однако МВД провело служебное расследование и заявило, что факт пыток не подтвердился.

В Денау в июле были арестованы двое сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в применении пыток, однако обвинения против них вскоре были сняты.

В декабре два инспектора ГИБДД Самаркандской области были признаны виновными в убийстве задержанного водителя и приговорены к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы каждый.

В отчете Amnesty International говорится, что, несмотря на многочисленные призывы, «гомосексуальность» по-прежнему является преступлением в уголовном кодексе Узбекистана.

Согласно сообщению, Qalampir.uz направил запрос в МВД в апреле прошлого года. В ответ министерство сообщило, что в настоящее время в узбекских тюрьмах содержатся 49 человек, обвиненных в гомосексуализме. С 2016 по 2020 год по этому обвинению в Узбекистане было осуждено 44 человека.