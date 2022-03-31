Франция выделит Узбекистану более 100 млн евро на реализацию двух проектов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан получит от Французского агентства развития более 100 миллионов евро на реализацию двух проектов.

Речь идет, прежде всего, о реконструкции и строительстве систем водоканалов в таких населенных пунктах, как Кармана, Китаб и Шахрисабз. Там планируется создание централизованной системы очистки сточных вод, строительство очистных сооружений и создание системы орошения за счет очищенных сточных вод. На эти цели французы выделят 105 миллионов евро.

Кроме того, более 7 миллионов евро будет выделено на развитие животноводства. Эти деньги пойдут на создание новой модели развития животноводства при участии мелких производителей.