Франция выделит Узбекистану более 100 млн евро на реализацию двух проектов

- Узбекистан, общество
- 9:53, 31 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан получит от Французского агентства развития более 100 миллионов евро на реализацию двух проектов.
Речь идет, прежде всего, о реконструкции и строительстве систем водоканалов в таких населенных пунктах, как Кармана, Китаб и Шахрисабз. Там планируется создание централизованной системы очистки сточных вод, строительство очистных сооружений и создание системы орошения за счет очищенных сточных вод. На эти цели французы выделят 105 миллионов евро.
Кроме того, более 7 миллионов евро будет выделено на развитие животноводства. Эти деньги пойдут на создание новой модели развития животноводства при участии мелких производителей.
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